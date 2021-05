DAX: Erfolg durch exakte Wendetermine

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In unserer Analyse vom 03. Mai sind wir auf die Wendetermine für das nächste Bewegungstief sowie das darauffolgende Hoch eingegangen. Die Berechnungen für die Zyklenanalyse ergaben ein Tief am 04. Mai und einen Hochpunkt am 10. Mai. Beide Wendetermine sind (mit einer Toleranz von 0 Tagen) exakt eingetroffen. Wohlgemerkt waren diese Daten bereits Tage im Voraus bekannt, wonach entsprechende Handelsentscheidungen in aller Ruhe vorbereitet und geplant werden konnten.

Wer uns schon eine Weile verfolgt, weiß, welches Potenzial in dieser Analysemethode liegt. (Die Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)

In Bezug auf die gegenwärtige Lage im deutschen Leitindex DAX wird das nächste Tief um den 14. Mai (+/-) erwartet. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Nachfrage wieder deutlich zunehmen, was sich jedoch erst noch bestätigen muss! Richtungsweisend sind in letzter Instanz immer die marktbewegenden Akteure. Und an deren Handlungsweisen lässt sich dann entsprechend partizipieren.



Allzeit gute Trades!

Ihr Team von Global Investa



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Warum Global Investa?

Weil Sie bei uns exakte Wendetermine und Analysen auf höchst professionellem Niveau erhalten.

Erfahren Sie, wann der Markt einen Wendepunkt vollzieht und positionieren Sie sich vor allen anderen auf der Gewinnerseite.

Die G.I. Swing Trading Strategie bietet Ihnen klare Signale bei einer Trefferquote von bis zu 81 %!

Handeln Sie alle großen Märkte. Wir analysieren für Sie Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex.



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.