DAX – Er fällt ins Bodenlose

In meinen 20 Jahren an der Börse habe ich wirklich viel erlebt und diese Handelswoche bringt nochmal ein echtes Highlight auf den Merkzettel eines jeden Traders. Sie reiht sich nahtlos ein in die Liste der Extremereignisse wie dem 9/11-Crash, dem Fukushima-Crash, dem Flash-Crash vom 6. Mai 2010 und dem schwarzen August 2011. Das sind Ereignisse, die einen Trader und Anleger nachhaltig prägen.

Der DAX® startete gestern keine größere Erholung, im Gegenteil: Er kippte auf neue Jahrestiefs zurück. Auch ein kleines bullisches Reversal am Nachmittag brachte nichts, die US-Indizes gingen am Ende der Sitzung nochmals in den Sturzflug über. Das Ergebnis: In der Spitze verliert der deutsche Leitindex heute nochmals 642 Punkte gegenüber dem gestrigen Tagesschluss.

Jetzt läuft eine Intradayerholung. Der Markt ist im Crash-Modus, durch sämtliche charttechnische Unterstützungen rauscht der Index wie ein heißes Messer durch Butter. Prognosen gestalten sich schwierig, aber eine Erholung sollte dennoch bald erfolgen. Die Frage ist nur: Passiert es vom aktuellen Kursniveau aus oder erst nach einem Rutsch zum Support bei 11.560? Das heute gerissene Gap sollte auf Dauer nicht offenbleiben.

Für Trader empfiehlt es sich momentan, die hohe Volatilität zu respektieren und die Positionsgrößen deutlich zu verkleinern. Kursbewegungen von mehreren hundert Punkten binnen kürzester Zeit sind aktuell an der Tagesordnung. Erholungsziele lägen bei 12.200 – 12.254 und 12.370 bzw. 12.490 Punkten.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 06.02.2020 – 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

