DAX: Die Entscheidung fällt diese Woche!

Bisher lagen wir mit unseren Prognosen für die Indizes sehr gut. Am letzten Wochenende hatten wir u.a. geschrieben: „Nach einer kurzen Erholung am Freitag endete der Index erneut im Minus und testet jetzt die Unterstützung bei 12.320 Punkten. Es könnte zwar am Montag zu einer Gegenwehr kommen, aber falls 12.320 Punkte nach unten durchbrochen werden, wäre das ein Verkaufssignal, dass zunächst bis 12.000 Punkte den Weg frei geben würde oder sogar bis 11.800 Punkte reichen könnte.“ Bis zum Test der 12.320-Punkte-Marke hat das Szenario stattgefunden und „die Kuh ist noch nicht vom Eis.“ Das Tief wurde am Donnerstag mit 12.321,16 Punkten markiert und es gab eine kleine Gegenwehr. Am Freitag wurde mehrfach der Bereich um 12.345/12.350 Punkte getestet. Das war eine sehr gute Gelegenheit für das Daytrading mit starken Hebeln einzugreifen. Zum Handelsschluss kam sogar ein kleines Tagesplus dabei heraus, aber im Wochenvergleich blieb der DAX nahezu unverändert.



Den TecDAX hatten wir etwas optimistischer eingeschätzt, was sich auch durch die Kursgewinne von Montag bis Donnerstag bestätigte. Der kleine Rückschlag am Donnerstag wurde schnell wieder eingefangen und der TecDAX schaffte ein kleines Wochenplus. Am Dienstag hatten wir im RuMaS Express-Service den Dow Jones eingeschätzt und wie folgt geschrieben: „Der Dow Jones sieht weiterhin stabil aus. In den nächsten Tagen werden wir sehen, ob es ein neues Allzeithoch gibt oder sich der Dow in die Seitwärtsphase begibt, was wir vermuten.“ Bisher hat sich auch diese Vermutung bestätigt. Auch der Nasdaq 100 hat sich bisher so verhalten, wie wir es prognostiziert hatten. In unserem Beitrag stand: „Der Nasdaq 100 – Index sieht nach den Kursverlusten in der vergangenen Woche ziemlich angeschlagen aus. Sollte sich der US-Tech-Index unter 5.580 Punkte begeben, droht ein weiterer Verlust bis etwa 5.350 Punkte.“ Der Test der 5.580 Punkte wurde mit einem Tief am Donnerstag bei 5.587,0194 Punkten (im Tagesverlauf bis 5.584,7714) und mehrfachen Tiefs bei etwa 5.600 Punkten bisher erfolgreich überstanden. Für Daytrader war das eine große Chance. Mit stark gehebelten Short- und Long-Positionen im Wechsel konnte man trotz geringer Kursunterschiede auch in der vergangenen Woche Geld verdienen.





Es sieht so aus, als ob in der kommenden Woche mehrere Entscheidungen bevorstehen. Vielleicht führt der Kompromiss beim G20-Gipfel für den Freihandel dazu, dass wir zum Wochenbeginn einen Kursausschlag nach oben bekommen. Grundsätzlich ist der Abwärtstrend im DAX bis etwa 12.050 Punkte zwar noch intakt, aber wir sehen durchaus eine Chance auf ein Plus von 100 Punkten in der nächsten Woche. Sollte es über 12.500 Punkte gehen, sieht es nach einer Trading-Chance für einen Long-Trade mit einem starken Hebel aus. Im Dow Jones erwarten wir eine Fortsetzung des Seitwärtstrends und im Nasdaq 100 könnte es eine weitere Aufwärtsbewegung geben. Sollte den Börsianern wegen der Ergebnisse des G-20-Gipfels „eine Laus über die Leber laufen", kann alles natürlich ganz anders aussehen. Die Einstiegspunkte für einen Short-Trade mit den Indizes hatten wir bereits in der vorigen Woche beschrieben.Erfahrungsgemäß müsste man davon ausgehen, dass sich die Bewegungen im Dow Jones und Nasdaq 100 angleichen werden. Das bedeutet, dass der Dow plötzlich eine Schwäche zeigen könnte oder der Nasdaq 100 eine stärkere Gegenbewegung nach oben zeigt. Falls Sie also an der Nasdaq mit einem Short-Trade unterwegs sind, sollten Sie den Gewinn gut absichern.