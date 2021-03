DAX – Endlich mal etwas Greifbares

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In den letzten Wochen war immer wieder die Rede von neuen Rekordhochs beim DAX. Dies war zwar mathematisch immer richtig, einen Wert im Sinne der Technischen Analyse hatten diese neuen Tops aber nicht. Ganz anders ist es nun in dieser Woche gelaufen. Der Dax ist dynamisch aus dem seit Anfang dieses Jahres bestehenden Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen. Auch wenn die Umsätze nur marginal angezogen haben, war es doch ein deutliches Zeichen, dass die Marktteilnehmer nicht länger an diesem Seitwärtstrend festhalten wollen.



Damit könnte der saisonale Effekt, nachdem eine Anstiegsbewegung erst Ende März beginnen würde, vorgezogen werden. Der MACD-Indikator hat ein schwaches Kaufsignal generiert und wieder nach oben gedreht. Die weitere Entwicklung könnte sich nun so gestalten, dass es noch einige Punkte nach oben geht und dann ein „Pull-Back“ (Rückschlag) an die Ausbruchslinie erfolgt. Dies wäre für einen Aufwärtstrend eine normale Entwicklung. Bei aller Euphorie sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass jederzeit neue Störfeuer durch die Entwicklung bei Corona kommen können. Aktuell hat sich die Lage aber erst einmal verbessert.

Finanztrends Video zu DAX



Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.