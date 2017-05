DAX – das Ende der Party?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Waren Sie in unseren Webinaren dabei in der letzten Woche? Dann haben Sie unsere Warnungen zum Markt vernommen. Im Ayondo-Webinar hatten wir uns vergangenen Mittwoch 20 DAX-Werte vorgenommen mit 5-Sterne-System. Dazu gingen wir auf die Tools bei boersengefluester ein. Fazit – der Markt war für Daniel teuer. Im Ayondo-Portfolio agierte er entsprechend, am Montag dann kam im Team die gemeinsame Idee, für alle! DAX-Titel Puts vorzustellen zur Absicherung – siehe hier. Auch auf US-Titel und die Indizes bauten wir Ihnen diese Instrumente ein. In unseren Depots sollten einige dieser Papiere auch Niederschlag finden, das passierte gestern wie versprochen – zum Beispiel mit dem Infineon-Put CY37GH. Dann kam zum Timing Glück dazu – denn der Markt realisiert, was Daniel am Wochenende als Zitat an die Agenturen gab. Favoritendepot und Defensivdepot sehen Sie unter den Links. Einziger Wermutstropfen für uns – viele Bekannte, die nah am Markt sind, sind ebenfalls short. Fast schon wieder zu viele.

Dennoch – wir halten wie etliche Male besprochen den Markt oberhalb der 12.800 für zu teuer, unser Korrekturziel für den Sommer liegt mindestens bei 11.800, eher bei 11.400 Zählern. Schauen Sie also unbedingt weiter in die Liste rein, die Depots bei Ayondo, bei uns und unsere Ideen bei Guidants geben weitere Wegweiser. Erklärungen ausführlich gibt es wie immer hier und in den Webinaren, die unser Programm klar ergänzen und fester Baustein sind.

Optionsscheine zur Absicherung. Die Kriterien waren Laufzeit bis März 2018 und eine Basis leicht aus dem Geld.

Unsere Auswahl auf den kompletten DAX: