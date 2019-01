DAX: Das Ende der Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat im Januar die überfällige Gegenbewegung auf den Absturz imvierten Quartal 2018 geschafft. Nun steht der Index allerdings vor einertrendentscheidenden Situation. Kurz nach Weihnachten war der DAX nacheinem weiteren rabenschwarzen Tag deutlich überverkauft. Seit dem damalsmarkierten Tief hat der deutsche Leitindex in der Spitze eine Erholungum 6,6 Prozent geschafft.Das hat gereicht, um den überverkauften Zustand abzubauen. EinerFortsetzung der Erholungsbewegung stehen nun sehr hohe Hürden im Weg:Der DAX müsste den massiven Widerstand bei 11.000 Punkten und damit auchdie 38-Tage-Linie (die aktuell in dessen Nähe verläuft) überwinden unddamit letztlich auch den seit Oktober gültigen kurzfristigenAbwärtstrend knacken. Und das in einem Umfeld, in dem die Konjunkturnoch keine handfesten Anzeichen einer Stabilisierung zeigt.Insbesondere in den USA und in China zeigten beispielsweise dieEinkaufsmanagerindizes für den industriellen Sektor, die als wichtigeFrühindikatoren gelten, zuletzt weiter deutlich nach unten. Und dennochgibt es durchaus Chancen, dass der DAX nach einer kleinen Atempause dieErholung fortsetzt. Denn möglicherweise ist die Börse derwirtschaftlichen Entwicklung zu weit vorausgelaufen. Und nach unseremEindruck sitzen derzeit viele Investoren als Reaktion auf denKursabsturz im letzten Quartal auf hohen Cashreserven. Die deutlicheErholung könnte sie überrascht haben, so dass es ein ausreichendesReservoir für Nachkäufer gibt – insbesondere dann, wenn die Kurse weitersteigen und den Druck erhöhen. Ein DAX-Stand über 11.000 Punkten könntedafür die Initialzündung darstellen.