DAX: Einigung im Handelsstreit?

In den vergangenen Wochen strebte der DAX Richtung Norden. Auch in den kommenden Wochen könnte sich der DAX weiter stabilisieren. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Um 18 Prozent knickte der DAX im vergangenen Jahr ein. Konjunktursorgen, insbesondere vor dem Hintergrund des Handelskonfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und China, drückten auf das Gemüt der Marktteilnehmer. Mittlerweile aber hat sich die Lage entspannt. "Wir bekommen, was wir bekommen müssen, und ich denke wir bekommen es relativ schnell", wurde US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen in Medien zitiert. Zu sehr scheint der Handelsstreit auch der Wirtschaft der beiden Kontrahenten zu schaden. Eine baldige Einigung im Handelsstreit ist somit in wenigen Wochen denkbar. Die Börse honorierte diese Entwicklung in den vergangenen Wochen - der DAX kletterte seit Jahresbeginn um beachtliche 11 Prozent. Stichwort Brexit. Relativ gelassen verfolgte der Aktienmarkt den Abstimmungs-Marathon der vergangenen Woche. Die Frage aber lautet weiterhin: Deal, no deal oder Fristverlängerung?

Gegenwind wegen Brexit?

Zehn Tage vor dem eigentlich geplanten Austrittstermin von Großbritannien aus der Europäischen Union ist klar, dass nichts klar ist. Laut Medien müssen die EU-Staats- und Regierungschefs übermorgen über einen Aufschub entscheiden. Problem hierbei: Bereits ab 23. Mai beginnen die Europawahlen. Von Großbritannien könnte somit in den kommenden Wochen Gegenwind für den hiesigen Aktienmarkt kommen. Der DAX notiert aktuell knapp unterhalb der 200-Tage-Linie, die sich bei 11.779 Zählern bewegt. Kann der Index den gleitenden Durchschnitt überwinden, könnte der mittelfristige Abwärtstrend bei 12.371 Punkten die nächste charttechnische Hürde darstellen. Bei 12.887 Zählern gilt das Mehrmonatshoch von vergangenem Juli als weitere Widerstandsmarke. Nach unten hin könnte das signifikante Kurstief von Februar bei 10.864 Punkten Rückhalt bieten.

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN ST8TCR) können risikofreudige Anleger in etwa acht Wochen eine maximale Rendite von 17,5 Prozent oder 145 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der DAX bis einschließlich 17.05.2019 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 10.800 und 13.000 Punkten bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 8 Prozent. Nach oben sind es 11 Prozent. Wenn der DAX unter das Februar-Tief bei 10.864 Punkten fällt oder das Mehrmonatshoch bei 12.887 Zählern überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle, sprich sofortige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

DAX (in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.887 Punkte (Mehrmonatshoch) Unterstützungen: 10.864 Punkte (Kurstief von Februar) Abwärtstrend: 12.371 Punkte

Inline-Optionsschein auf DAX (Stand: 19.03.2019, 09.40 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: ST8TCR

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,41/8,51 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 10.800 Punkte

Basiswert: DAX obere KO-Schwelle: 13.000 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 11.684 Punkte Laufzeit: 17.05.2019

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 17,5% (145% p.a.) Quelle: Société Générale





Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de