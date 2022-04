DAX – Einbruch, aber kein Verkaufsdruck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten. Aber so negativ wie diese Worte klingen, so muss auch festgehalten werden, dass es noch immer nicht zu einem Verkaufsdruck gekommen ist. Die Umsätze ziehen zwar leicht an, bleiben aber, verglichen mit dem Niveau von Anfang März, auf niedrigem Niveau.



Der MACD-Indikator kippt gerade nach unten und gibt damit ein, wenn auch nur schwaches, Verkaufssignal. Die übrigen Indikatoren befinden sich im überverkauften Bereich, haben aber noch keine Kaufsignale generiert. Entsprechend dürfte die untere Unterstützungszone noch ausgelotet werden.

