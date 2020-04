DAX: Economy first in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat zuletzt etwas gewackelt. Angesichts der schwierigen Corona-Lage in Europa scheinen die Anleger zu überlegen, ob die Erholungsrally ausgereizt ist. Doch die USA spielen mal wieder den Vorreiter für den Bullenmarkt. Nachdem ein leicht abnehmender Trend bei den Neuinfektionszahlen in etlichen europäischen Ländern erreicht wurde, versucht sich die Politik an den ersten Schritten der Normalisierung.



Doch der Prozess wird mühsam, da ein deutlicher Wiederanstieg bei den Neuinfektionen auf jeden Fall vermieden werden soll. Daher dürfte es noch eine ganze Zeit dauern, bis sich die Wirtschaftsaktivitäten wieder auf einem halbwegs normalen Level bewegen. Dementsprechend groß ist die Unsicherheit, ob die Kurse schon jetzt weiteres Potenzial aufweisen. Beim DAX hat es daher zuletzt wieder signifikantere Rückschläge gegeben.



Aber die US-Märkte zeigen sich deutlich stabiler, trotz aktuell sehr schwacher Wirtschaftsdaten. Insbesondere die Nasdaq hat schon mehr als die Hälfte der Corona-Crash-Verluste aufgeholt. Und jetzt hat Trump die Wiedereröffnung des Landes eingeleitet. Angesichts der immer noch relativ hohen Infektionsraten in den USA ist das ein riskantes Spiel nach dem Motto: Economy first. An den Börsen dürfte das heute einen Kurssprung einleiten, der den kurzfristigen Aufwärtstrend stützt. In den nächsten Wochen könnte aber die Ernüchterung folgen, wenn die Fallzahlen erneut deutlich ansteigen. Im Moment scheint es daher noch ratsam, den Trend mitzugehen, aber perspektivisch könnten auch Gewinnmitnahmen nicht verkehrt sein.