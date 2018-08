DAX: Dunkle Wolken ziehen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Pünktlich zum Wochenausklang ist der deutsche Leitindex aus der Lethargie der letzten Tage erwacht. Und wie er erwacht ist! Am letzten Freitag mussten die Anleger ein Minus von 1,99% hinnehmen und den Blick wieder klar in Richtung Süden richten. Auf Wochensicht belief sich der Verlust auf ganze 1,5% bei 12.424 Punkten.

Der rasante Verfall der türkischen Währung Lira hat den deutschen Aktienmarkt mit voller Wucht erfasst. Zudem kündigte Herr Trump an, der erneut eine tragende Rolle spielt, Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei zu verdoppeln - das hat nicht gerade zur Beruhigung auf dem Börsenparkett beigetragen.

Charttechnik:

DAX30 H1 13818



Aus charttechnischer Sicht sind die Bären jetzt klar im Vorteil. Auf der Tagesebene wurde der Abwärtstrend seitens der Marktteilnehmer wieder aufgenommen. Das Anlaufziel auf der Unterseite dürfte das Tief bei 12.102 sein.

Im Stundenchart muss die Situation nun neu bewertet werden. Warum? Mit dem Rutsch unter die 12.465 wurde der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen und quasi im gleichen Atemzug ein neuer Trend in Short-Richtung ausgebildet.

Trading-Tipp:

Aufgrund der aktuellen Markt- sowie Chartkonstellation halte ich in dieser Woche vermehrt Ausschau nach Short-Signalen. Wenn wir uns die Stunde mal genauer anschauen fällt auf, dass der Rücksetzer an der runden 12.300er Marke ausgebremst wurde. Aus diesem Grund rechne ich zu Beginn der Handelssession mit einer Erholungsbewegung, die sogar bis in den Bereich von 12.738 laufen könnte. Für uns und für viele andere Händler, wird es aber schon ab 12.519 interessant (50% Konsolidierung). Dort sollten wir entweder eine signifikante Short-Umkehrkerze in Betracht ziehen oder untergeordnet (15-min.) einen Trend ausfindig machen.