DAX: Dreht an der Unterstützung wieder nach oben!

Der deutsche Leitindex befindet sich weiter in einem seit 20.06.17 gültigen Abwärtstrendkanal (siehe Chart), dessen Ober- und Unterkante in den letzten Wochen bereits mehrfach getestet wurde. Zum Wochenschluß der abgelaufenen Börsenwoche kam der DAX wieder deutlich zurück und steuerte dabei am Freitag intraday die als Unterstützung fungierende 200-Tage Linie (blau) im Bereich um aktuell 11850 Zähler an. Hier konnte die Notierung erneut nach oben drehen und setzt zum Start in die neue Handelswoche diese positive Tendenz fort. Am Montag Vormittag steht der Index aktuell deutlich im Plus bei 12135 Punkten. Auf der Oberseite bleibt weiter Potential bis zur Trendkanalbegrenzung bei rund 12300.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.