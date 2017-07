DAX, Dow Jones & Co. auf der Abschussliste? Wir hatten Sie gewarnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Am letzten Sonntag hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen umfangreichen Artikel mit folgendem Titel zugeschickt: „DAX, Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500: Mehr Spannung geht nicht!“ In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: „Für die kommende Woche kann man sagen, dass die Indizes an Punkten stehen, die quasi eine Entscheidung erzwingen. Teils sind schwere Hürden zu nehmen, teils sind die Widerstände knapp geschafft und müssen nach unten verteidigt werden. Das bedeutet, dass wir zum Wochenstart wieder einmal besonders gut aufpassen müssen und die Indizes verfolgen sollten.





Wir sind uns ziemlich sicher, dass es keine unterschiedlichen Entwicklungen geben wird. Sollte es einen Index nach unten reißen, werden die anderen Indizes sicher folgen. Zu den konkreten Punkten, an denen man aufpassen muss, stand in diesem Beitrag: „Falls es abwärts geht und 12.580 Punkte unterschritten werden, kann es aber auch verhältnismäßig schnell auf 12.320 Punkte oder sogar 12.000 Punkte nach unten gehen. Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche einen kleinen Widerstand nach oben durchbrochen und ging mit über 12.630 Zählern aus dem Handel. Wenn es zum Wochenstart keinen Rückschlag unter 12.553 Punkten gibt, sieht das nach einer weiteren Aufwärtsbewegung aus. Falls das Gegenteil der Fall ist, sind schnell 200 Punkte eingebüßt.“Wie Sie sehen, hat es den DAX heute erst einmal kräftig erwischt und die nächsten Tage werden zeigen, ob die angesprochenen Unterstützungslinien noch getestet werden. Sicher ist, dass diejenigen, die durch unseren Hinweis auf den kritischen Punkt mit einem Short-Zertifikat heute richtig Kasse machen konnten. Diese Information stand in unserem Express-Service vom letzten Sonntag. Am Wochenende geben wir üblicherweise einen Überblick über die allgemeine Marktentwicklung in den Indizes und weisen auf kritische Punkte hin. Wenn Sie solche Informationen auch interessieren, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren