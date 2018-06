DAX, Dow & Co. zum Wochenschluss auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Berlin (aktiencheck.de) - Sorgen um die Deutsche Bank, eine holprige Regierungsbildung in Italien und US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus Europa beschäftigten die Marktteilnehmer in den letzten , so die Experten von LYNX Broker.



Zwischenzeitlich habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vom seinem jüngsten Verlaufshoch bei 13.204,20 Punkten bis zum Fronleichnamstief bei 12.547,61 rund 5 Prozent korrigiert, habe am Freitag aber mit Kursgewinnen abgeschlossen und sei versöhnlich ins Wochenende gegangen.



Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 12.724,27 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 4,205 Mrd. Euro betragen. Der XDAX (ISIN: DE000A169S86, WKN: A169S8) habe um 22:15 Uhr mit 12.746,98 Punkten notiert und der FDAX (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) an der EUREX mit 12.741,50 Punkten geschlossen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel mit 24.635,21 Punkten beendet und die Rekordmarke liege bei 26.616,71 Punkten. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zum Handelsschluss bei 7.083,93 Punkten notiert und der Rekordstand betrage 7.186,09 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit 2.734,62 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten.









Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1659 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.293,40 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im August-Kontrakt 76,79 US-Dollar das Fass gekostet.Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) am Freitag an der EUREX mit 161,32 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,38 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,90 Prozent Rendite) liege derzeit bei 252 Basispunkten. Die Bundesfinanzagentur emittiere am Dienstag im Rahmen von Aufstockungen Kapitalmarktinstrumente (iBund) mit einer fünfzehnjährigen Laufzeit und mit einem Volumen von 0,5 Mrd. EUR, sowie Kapitalmarktinstrumente (iBund) mit einer dreißigjährigen Laufzeit und einem Volumen von 0,3 Mrd. EUR. Am 6. Juni 2018 folge eine Emission von Kapitalmarktinstrumenten (Bobl) mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Volumen von 2,0 Mrd. EUR. Auch diese Emission sei eine Aufstockung.Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Italien hätten eines gemeinsam: "to big to fail!" "Sollte die Deutsche Bank stürzen, wird dies das Italienrisiko im Markt übersteigen", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Ähnlich wie für Italien gilt für die Deutsche Bank: too big to fail", erläutere Friczewsky. "Allein das gigantische Derivate-Exposure der Deutschen Bank würde global an den Börsen zu einem Horrorszenario führen", so Friczewsky(04.06.2018/ac/a/m)