DAX-Discount-Puts mit bearisher 13%-Chance

Nach dem gestrigen Absturz des DAX, ISIN: DE0008469008, um 1,80 Prozent startete der Index auch im frühen Handel des 30.6.17 etwas schwächer in den Handelstag. Seitdem der DAX-Index vor einigen Tagen oberhalb von 12.950 ein neues Allzeithoch verzeichnete, beförderten der steigende Eurokurs und die zunehmende Verunsicherung der Marktteilnehmer den DAX um mehr als 500 Punkte nach unten. Die Rekordjagd des DAX-Index zu neuen Höhen erscheint kurzfristig vorerst einmal vorbei zu sein. Die aktuelle Marktsituation könnte nun als günstiger Einstiegszeitpunkt für die Investition in Discount-Put-Optionsscheine angesehen werden. Mit diesen bearishen Seitwärtsoptionsscheinen können Anleger auch dann noch positive Renditen erzielen, wenn der DAX-Index wieder Fahrt aufnimmt.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 13.700 Punkten

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index in den nächsten 2,5 Monaten nicht um 800 Punkte zulegen wird, könnten einen Blick auf den HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.700 Punkten, Cap bei 13.200 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.9.17, ISIN: DE000HU9SDN6, werfen. Beim DAX-Stand von 12.394 Punkten wurde der Discount-Put mit 4,73 – 4,74 Euro gehandelt. Wenn der DAX-Index am Bewertungstag unterhalb von 13.200 Punkten notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (13.700-13.200)x0,01=5 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Schein in etwas mehr als zwei Monaten bei einem 6,5-prozentigen Indexanstieg einen Ertrag von 5,48 Prozent. Notiert der DAX am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte DAX-Stand vom Basispreis subtrahiert wird. Befindet sich der DAX an diesem Tag beispielsweise bei 13.300 Punkten, dann wird der Schein mit 4,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 13.700 Punkten wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 13.500 Punkten

Wählt man einen Discount-Put mit geringerem Basispreis, dann erhöhen sich – im Falle des Eintritts der Markterwartung – die Renditechancen. Der DZ Bank-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.500 Punkten, Cap bei 13.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 15.9.17, ISIN: DE000DGQ57J3, wurde beim DAX-Stand von 12.394 Punkten mit 4,40 – 4,41 Euro taxiert. Auch dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Deshalb ermöglicht dies Discount-Put eine Renditechance von 13,38 Prozent, wenn der DAX nicht um 4,84 Prozent auf 13.000 Punkte oder darüber ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek