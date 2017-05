DAX-Discount-Puts mit 34%-Chance unterhalb von 13.200 Punkten

Bislang kann man mit der Wertentwicklung des DAX-Index seit dem Jahresbeginn 2017 durchaus zufrieden sein. Immerhin legte der Index innerhalb dieses Zeitraumes um mehr als 8 Prozent um 1.000 Punkte zu. Im Bereich seines Allzeithochs scheint sich der Index nunmehr schwer zu tun, um Kraft für einen neuen Kursschub aufzubauen.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass das Steigerungspotenzial des DAX-Index nach dem starken Start in das neue Jahr begrenzt sein sollte, könnte die Veranlagung in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein, die auch bei stagnierenden oder leicht steigenden indexständen positive Rendite abwerfen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 14.000 Punkten

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index bis zum Jahresende 2017 nicht noch einmal um 1.000 Punkte zulegen wird, könnten einen Blick auf den HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 14.000 Punkten, Cap bei 13.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.12.17, ISIN: DE000HU909J1, werfen. Beim DAX-Stand von 12.495 Punkten wurde der Discount-Put mit 4,09 – 4,10 Euro gehandelt. Wenn der DAX-Index am Bewertungstag unterhalb von 13.500 Punkten notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (14.000-13.500)x0,01=5 Euro zurückbezahlt.

In diesem Fall wird der Schein in den nächsten 7 Monaten einen Ertrag in Höhe von 62 Prozent abwerfen. Notiert der DAX am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte DAX-Stand vom Basispreis subtrahiert wird. Befindet sich der DAX an diesem Tag beispielsweise bei 13.600 Punkten, dann wird der Schein mit 4,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 14.000 Punkten wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 13.700 Punkten

Wählt man hingegen einen Discount-Put mit geringerem Basispreis, dann erhöhen sich – im Falle des Eintritts der Markterwartung – naturgemäß die Renditechancen. Der HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.700 Punkten, Cap bei 13.200 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.12.17, ISIN: DE000HU909F9, wurde beim DAX-Stand von 12.495 Punkten mit 3,70 – 3,71 Euro taxiert. Auch dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Somit ermöglicht dies Discount-Put eine Renditechance von 34,77 Prozent, wenn der DAX nicht um 5,64 Prozent auf 13.200 Punkte oder darüber ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek