DAX-Discount Puts mit 34%-Chance unterhalb von 11.000 Punkten

Der Crash an den Aktienmärkten und somit auch am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am 12.3.20 in unvermindertem Tempo fort. Beschleunigte noch am Wochenbeginn der 30-prozentige Einbruch des Ölpreises die Talfahrt, so bewirkte der gestern beschlossene Einreisestopp für Europäer in die USA einen Kurssturz an den US-Börsen, dem sich heute die europäischen Börsen anschließen. Derzeit kann kein Mensch prognostizieren, welche Auswirkungen die aktuelle Gemengelage auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft und somit auch der Börsen haben wird.

Wegen der inzwischen notwendig werdenden Neubewertungen zahlreicher Unternehmen erscheint es als ziemlich unwahrscheinlich, dass die Märkte die in den vergangenen Wochen erlittenen Verluste bald wieder aufholen werden. Für Anleger, die dem DAX-Index (ISIN: DE0008469008) in den nächsten drei Monaten nur begrenztes Erholungspotenzial zubilligen, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.

Discount-Put mit Cap bei 11.000 Punkten

Der Morgan Stanley-Discount-Put-Optionsschein auf den DAX-Index mit Basispreis bei 11.500 Punkten, Cap bei 11.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.6.20, ISIN: DE000MC1J1Z0, wurde beim Indexstand von 9.750 Punkten mit 3,70 – 3,74 Euro gehandelt. Wenn sich der Index am Bewertungstag auf oder unterhalb des Caps von 11.000 Euro befindet, dann wird der Schein unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01 mit der Differenz zwischen Basispreis und Cap, im konkreten Fall mit (11.500-11.000)x0,01= 5 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in drei Monaten bei einem bis zu einen 12,82-prozentigen Indexanstieg auf 11.000 Punkte die Chance auf einen Ertrag von 33,69 Prozent (=213 Prozent pro Jahr). Notiert der DAX-Index am Bewertungstag oberhalb des Caps, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Notiert der DAX-Index am 12.6.20 beispielsweise bei 11.126 Punkten, dann wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufpreis von 3,74 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 11.500 Punkten müssen sich Anleger mit dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes abfinden.

Discount-Put mit Cap bei 11.500 Punkten

Auch mit einem Schein mit höherem Cap können Anleger Renditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Der Morgan Stanley-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 12.000 Punkten, Cap bei 11.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.06.20, ISIN: DE000MC1J1U1, wurde beim vorliegenden DAX-Stand mit 4,20 – 4,24 Euro taxiert. Da dieser Schein am Ende mit 5 Euro zurückbezahlt wird, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb von 11.500 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten drei Monaten bei einem Kursanstieg von bis zu 17,95 Prozent einen Gewinn in Höhe von 17,92 Prozent (=92 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek