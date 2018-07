DAX-Discount-Puts mit 22%-Chance unterhalb von 13.400 Punkten

Nachdem der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) innerhalb des kurzen Zeitraumes von Mitte bis Ende Juni 900 Punkte seines Wertes verloren hatte, befindet er sich seit Anfang Juli wieder im Erholungsmodus. Anleger, die dem DAX-Index zwar noch weitere Zugewinne zutrauen, die aber auch die Marktmeinung vertreten, dass der Handelsstreit die Geschäftsergebnisse deutscher, im DAX-Index vertretener Unternehmen, doch belasten wird, könnten eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine in Erwägung ziehen.

Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.

Discount-Put mit Cap bei 13.400 Punkten

Der HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.900 Punkten, Cap bei 13.400 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.12.18, ISIN: DE000HW4VUT0, wurde beim Indexstand von 12.690 Punkten mit 4,09 – 4,10 Euro gehandelt. Wenn der DAX am Bewertungstag auf oder unterhalb des Caps von 13.400 Punkten notiert, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Cap unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (13.900 – 13.400)x0,01 = 5 Euro zurückbezahlt.

Somit stellt dieser Discount-Put einen Ertrag von 21,95 Prozent (=51 Prozent pro Jahr) in Aussicht, wenn der DAX nicht um 5,59 Prozent oder darüber hinaus ansteigt. Notiert der DAX am Bewertungstag oberhalb des Caps, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei 13.490 Punkten wird der Schein mit dem aktuellen Kaufpreis von 4,10 Euro zurückbezahlt; oberhalb von 13.900 Punkten erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

Discount-Put mit Cap bei 13.600 Punkten

Mit einem Schein mit höherem Cap lässt sich das Verlustrisiko im Falle eines starken Indexanstieges deutlich reduzieren. Der DZ Bank-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 14.100 Punkten, Cap bei 13.600 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DD2V3G6, wurde beim DAX-Stand von 12.690 Punkten mit 4,39 – 4,40 Euro taxiert.

Dieser Schein wird am 2.1.19 mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb seines bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten notiert und stellt somit einen Ertrag von 13,63 Prozent (=32,70 Prozent pro Jahr) in Aussicht.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek