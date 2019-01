DAX: Diese 3 Fehler sollten Sie im aktuellen Börsenumfeld vermeiden [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Börsenjahr 2018 fing gut an und endete in einem Desaster. Genau 18,26 Prozent hat der Deutsche Aktienindex in den letzten 12 Monaten verloren. Größer fiel das Jahresminus zuletzt lediglich im Jahr 2008 aus. Einzig Dauer-Pessimisten und Permabären, die seit Jahren den großen Crash herbeireden, haben es natürlich kommen sehen und sehen selbstredend weiteres Abwärtspotenzial. 1929 lässt grüßen! Besonders die FED machte den Anlegern einen Strich durch die Rechnung, als sie die Zinsen im Dezember erneut anhob. Folgende 3 grobe Fehler sollten Anleger jetzt in der aktuellen Börsenphase dringend vermeiden!

