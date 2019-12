DAX-Derivate am Hexensabbat gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte am Freitag den Abwärtstrend der vorherigen drei Handelstage durchbrechen. Darüber hinaus sorgt der Hexensabbat für eine hohe Volatilität. Dabei zeigt die Richtung eindeutig nach oben. Kurz vor dem Verfall der Futures und Optionen auf den DAX notiert der deutsche Leitindex bei knapp 13.300 Punkten und damit gegenüber dem Vortagesschluss knapp 0,6 Prozent im Plus.Das heute veröffentlichte vorläufige GfK-Verbrauchervertrauen für Januar trübte sich entgegen den Erwartungen leicht ein Im Vergleich zum Vormonat fiel der Indikator um 0,1 Punkte auf 9,6. Laut GfK sind die Verbraucher aber weiterhin in Konsumlaune. Die Neigung für weitere Anschaffungen ist sogar gestiegen. Als Begründung werden drohende Strafzinsen genannt, die zu einer zurückgehenden Sparneigung führen. Aus den USA wird heute noch das Bruttoinlandsprodukt und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan folgen.Ein Bericht des Handelsblattes über einen tiefergreifenden Stellenabbau im Privatkundengeschäft bewegt zum Wochenschluss die Aktionäre der Deutschen Bank. Dem Bericht zufolge setzt die Deutsche Bank den Konzernumbau fort. Davon könnte auch das Privatkundengeschäft betroffen sein, wo in den kommenden Jahren bis zu 6.000 Arbeitsplätze abgebaut werden könnten.Für die Aktie der Deutschen Bank ging es heute zwischenzeitlich bis auf 7,13 Euro nach oben. Im weiteren Handel gab die Aktie ihre Kursgewinne ab und notiert am späten Nachmittag bei knapp 7 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.