DAX: Deal or no Deal?

Der DAX hat sich von der kritischen 12.000 Punkte-Marke wieder etwasnach oben abgesetzt. Alle Blicke richten sich auf die USA. Daskurzfristige Schicksal des DAX und wohl auch der wichtigsten Leitindizesweltweit wird heute in den USA bestimmt. Die USA und China verhandeln umeine Lösung in dem seit mehr als einem Jahr schwelenden Handelskonflikt.Bislang laufen die Gespräche wohl ganz gut, das hat zumindest DonaldTrump via Twitter verbreitet. Damit besteht Hoffnung, dass sich dieStreithähne heute auf ein Teilabkommen einigen, um schon mal einigeKonfliktpunkte aus dem Weg zu räumen. Kommt es so, dürfte das den Börsenweiteren Auftrieb verleihen. Sicher ist aber nichts, das hat das Hin undHer in den Verhandlungen in den letzten Monaten hinlänglich gezeigt.Gehen die Parteien ohne Abschluss auseinander, dürfte die Enttäuschunggroß sein. Das hat etwas von Casino, weshalb vorsichtige Naturen denAusgang das Prozesses heute abwarten und danach prozyklisch agieren.