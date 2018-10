DAX: Nach dem Dammbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem jüngsten Kursrutsch hat der DAX viel Porzellan zerbrochen. Denaktuellen Problemen ist der Index aber zumindest kurzfristigmöglicherweise zu weit vorweg gelaufen. In den letzten zwei Jahren hatsich beim DAX ein großes Top in Form einer Schulter-Kopf-Schulterausgebildet. Die Nackenlinie für den Abschluss – der wichtigsteSignalgeber – lag zwischen 11.700 und 12.000 Punkten.Diese wurde mit dem jüngsten Kursrutsch durchbrochen, damit hat der DAXein neues Verkaufssignal generiert. Dafür gab es keinen einzelnenAnlass, sondern die Entwicklung ist das Ergebnis multiplerBelastungsfaktoren: die schwelenden Handelskonflikte, steigende Zinsenin den USA (und dadurch mitverursachte Turbulenzen in den EmergingMarkets), die immer drängendere Brexitfrage, die Fliehkräfte in der EUmit Italien als aktuellem Spaltpilz – und nicht zuletzt der hartnäckigeAbwärtstrend der europäischen Industrie-Frühindikatoren seit demJahresanfang.Als der Dow Jones und die Nasdaq kürzlich ihre kurzfristigenAufwärtstrends gebrochen haben, gab es für den DAX kein Halten mehr.Seit dem Zwischenhoch aus dem September hat der Index infolgedessen inder Spitze mehr als 900 Punkte verloren. Kurzfristig ist er damitüberverkauft. Dennoch könnte es in naher Zukunft ungemütlich bleiben,denn die Verunsicherung ist nun stark gestiegen. Aber mit Sicht auf zweibis vier Wochen könnten sich die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheitentpuppen. Wir empfehlen einen Einstieg in mehreren Tranchen und Käufean schwachen Tagen. Wegen der Topformation beim DAX handelt es dabeiaber um eine kurzfristige Spekulation auf eine Gegenbewegung.