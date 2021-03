DAX – Damit kann man zufrieden sein

Nach langem Kampf gaben die Bullen im DAX® gestern zunächst auf, um aber im Laufe des Tages schnell wieder zurückzuschlagen. Doch der Reihe nach. Der Bruch der Unterstützung bei 14.516 Punkten löste eine Verkaufswelle aus, die den Index auf ein Tagestief bei 14.422 Punkten schickte. Das Idealziel bei 14.409 Punkten wurde damit knapp verfehlt. Es folgte ein beeindruckendes Intraday-Reversal, im Zuge dessen der Index sich sogar bis an die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals vorarbeitete.



Diese Trendlinie überwindet der DAX® im heutigen Handel mit einer Kurslücke. Die Aufwärtsbewegung führt den Index in die Widerstandszone zwischen 14.748 und 14.774 Punkten, wo die Rally zunächst stoppt. Die dortige Kurslücke im Chart ist geschlossen, der Chart damit zur Oberseite bereinigt. Nach dem Run sollten Anleger in den kommenden Stunden eine Kursberuhigung abwarten. Das heutige Gap muss nicht vollends geschlossen werden, aber zumindest eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau ist wahrscheinlich. Unterstützungen lassen sich bei 14.700 und 14.660 Punkten nennen. Das Gap wäre bei 14.621 Punkten geschlossen.

Auf der Oberseite dient neben der beschriebenen Zone zwischen 14.748 und 14.774 Punkten das Allzeithoch bei 14.804 Punkten als Hürde. Wird diese genommen, sind auf Sicht einiger Tage Kurse im Bereich von 15.000 Punkten erreichbar.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5CRF 30,71 11.700 4,80 30.06.2021 DAX® Index HR5CT4 16,36 13.125 9,01 30.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5CX0 18,89 16.600 7,79 30.06.2021 DAX® Index HR5CWE 13,92 16.100 10,59 30.06.2021

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 17.03.2021 – 26.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.03.2016 – 26.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.03.2021; 10:30 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.03.2021; 10:32 Uhr Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es ausCashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

