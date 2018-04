DAX® (Daily) - Auch unter Risikogesichtspunkten attraktiv

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Eine einseitige Betrachtung der Ertragsseite greift aber eindeutig zu kurz. Deshalb

sollten Investoren auch immer eine Risikoanalyse vornehmen. Bemerkenswert ist dabei,

dass sich die vorgestellte „over night“-Strategie in den großen Baissephasen seit

Beginn des Jahrtausends sehr wacker schlägt. Im Vergleich zum DAX® lassen sich die

Rückschläge deutlich abfedern, was sich nicht zuletzt in einer Drittelung der Volatilität

p. a. (8,82 % vs. 23,91 % beim DAX®) niederschlägt. Als weiteren Aspekt möchten wir

die Trefferquote beleuchten. Der Trade vom Schlusskurs bis zum Eröffnungskurs des

Folgetages brachte in gut 54 % aller Fälle Kursgewinne. Mit anderen Worten: An 54

% aller Handelstage kam es zu einer Aufwärtskurslücke. In einem letzten Schritt möchten

wir die einzelnen Kalendertage untersuchen, d. h. kommt es beispielsweise an einem

bestimmten Handelstag besonders oft zu Kurssprüngen. Um es vorwegzunehmen: das Gap

von Dienstag auf Mittwoch sticht hier ins Auge. Nicht nur absolut bringt diese Kurslücke

mit einer Wertwicklung von 38 % in den letzten zehn Jahren den größten Kurszuwachs,

sondern die Trefferquote fällt mit 56,6 % auch höher als im Durchschnitt aus. Letztlich

erscheint die „Übernachtchance“ also von Dienstag auf Mittwoch am größten.





















