DAX® (Daily) - „island reversal“ unterstreicht Ambitionen

„island reversal“ unterstreicht Ambitionen





Auf das Abwärtsgap vom Wochenauftakt (12.010 zu 11.996 Punkten) folgte beim DAX® gestern

eine Kurslücke nach oben (11.996 zu 12.045 Punkte). In der Summe entsteht damit eine

nicht ganz idealtypische „Inselumkehr“. Die Einschränkung müssen wir deshalb machen,

weil zuvor nur eine Seitwärtsbewegung und kein Abwärtsimpuls vorlag. Dennoch unterstreicht

das Phänomen die Ambitionen der Aktienbullen. Das ist möglicherweise sogar zu schwach

ausgedrückt, denn das Aktienbarometer schaffte im späten Handel sogar ein neues Jahreshoch

(12.159 Punkten). In der Konsequenz dürften die deutschen Standardwerte unmittelbar

Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten nehmen. Als Absicherung

vor der zuletzt immer wieder angeführten Bastion bei rund 11.900 Punkten dient nun

die untere Gapkante der eingangs erwähnten Kurslücken. Unabhängig davon sollten sich

Anleger die Marke von 11.966 Punkten in ihr Stammbuch notieren. Warum? Gehen wir am

Freitag oberhalb dieses Levels über die Ziellinie, stünde der höchste jemals verbuchte

Monatsschlusskurs zu Buche.





















DAX® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de