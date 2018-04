DAX® (Daily) - Zahlreiche Widerstände säumen den Weg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Zahlreiche Widerstände säumen den Weg





Durch das Märzminus des DAX® von 2,7 Prozent ergab sich ein Quartalsverlust von 6,4

Prozent, womit sich das schwächste Quartal seit dem ersten des Jahres 2016 einstellte.

Damals wurde nach Verlusten von 7,2 Prozent in den Monaten Januar bis März die Wende

geschafft (im Grunde ja schon mit dem damaligen Februartief) und zu Silvester stand

ein 2016er-Gewinn von 6,9 Prozent zu Buche. Für dieselbe Jahresperformance wäre ein

DAX-Niveau von 13.800 Punkten notwendig. Vom aktuellen Stand aus ein weiter Weg also,

der von zahlreichen Hürden geprägt ist. Spannend wird, wann der Ausbruch aus dem entscheidenden

Widerstandsdoppel aus dem seit Januar gültigen Abwärtstrend sowie fallender 200-Stunden-Linie

bei derzeit etwa 12.180/12.200 Punkten gelingt. Nachdem der DAX® zuletzt recht nahe

an der Barriere dran war, verhagelt der schlechte April-Auftakt an der Wall Street

die Stimmung schon wieder gründlich. Statt eines frischen Anschlusspotenzials bis

zur Hürde 12.440/12.460 Zähler (drei Intraday-Hochs vom 12. bis 16. März; 38,2%-Fibonacci-Retracment

der Abwärtswelle von 13.597 (Allzeithoch vom 23.1) auf 11.727 Punkte (13-Monats-Tief

vom 26.3)) muss man sich bereits wieder um die Verteidigung ebenjenes Lows sorgen.























DAX® (Daily)











































