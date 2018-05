DAX® (Daily) - Warten auf frische Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Völlig unspektakulär verlief die gestrige Handelssitzung beim DAX®. Die durchlaufene

Spanne reichte nur von 12.918 bis 13.006 Punkten und machte damit 0,68 Prozent aus.

Dabei wurde einerseits der niedrigste Stand seit dem 9. Mai erreicht und die Konsolidierung

fortgesetzt. Diese aber bleibt andererseits weiter in einem moderaten Rahmen, mit

dem die Bullen gut leben können. Zwar wurde die 55-Stunden-Linie zeitweise unterschritten,

wichtigere Unterstützungen aber nicht gefährdet. Schon gar nicht der seit Anfang April

gültige Aufwärtstrend, welcher inzwischen leicht über der 12.800er-Marke verläuft.

Er wird spät am heutigen Mittwoch die horizontale Intraday-Unterstützung um 12.855

Zähler erreichen. Wird die Trendlinie gebrochen, drohen erstmals wieder seit dem 4.

Mai Rücksetzer unter die 12.800er-Marke wobei dann der Bereich 12.685/12.690 Punkte

eine besonders gute Stabilisierungsgelegenheit wäre: dort verlaufen sowohl die 200-Tage-

als auch die 200-Stunden-Linie. Keine Veränderung dagegen auf der Oberseite: neue

positive Impulse gibt es nach einem Ausbruch über den waagerechten Intraday-Bereich

um 13.034 Punkte. Etwa 13.137/13.159 Zähler wären das unmittelbare Anschlusspotenzial.





















