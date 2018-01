DAX® (Daily) - Von der Göttin Venus geküsst?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Die Zahl fünf, spiegelt in verschiedenen Kulturen das Symbol der Liebe wider. Diese

Zahl wurde auch mit der Liebesgöttin „Venus“ in Verbindung gebracht, welche beim Blick

auf den Jahresauftakt des deutschen Leitindex, anscheinend mit den Bullen liebäugelt.

Denn die ersten fünf Handelstage haben eine besondere Bedeutung im Rahmen des sog.

„Januarbarometers“. Bei dieser saisonalen Untersuchung geht man davon aus, dass das

Vorzeichen dieser ersten Tage, auch für das Gesamtjahr prägend sein könnte. Im Jahr

2017 lag die Rendite der ersten fünf DAX®-Tage bei +1,51 %. Daraufhin beendete der

DAX® das Jahr mit einem weiteren Zuwachs von +11,38 %. Diese Analogie konnte man innerhalb

der letzte 26 Jahre (1992 – 2017) insgesamt 18 Mal beobachten. Dies entspricht einer

Trefferquote von gut 69 %. In diesem noch sehr jungen Jahr, lag die DAX®-Rendite innerhalb

der ersten fünf Handelstage - auf Schlusskursbasis - bei +3,86 %. Somit liefert der

konstruktive Jahresauftakt einen ersten Hoffnungsschimmer, dass der Börsen-Croupier

den Bullen auch im Jahr 2018 die besseren Karten in die Hand gegeben hat.





















