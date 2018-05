DAX® (Daily) - Verdiente Verschnaufpause

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Der DAX® gönnte sich gestern eine wohlverdiente Verschnaufpause. Festmachen können

Anleger diese These an dem im Tageschart zu Buche stehenden „inside day“, d. h. die

Schwankungsbreite verblieb innerhalb der dynamischen weißen Kerze des Vortages. Damit

hat das obere Bollinger Band (akt. bei 12.927 Punkten) die Bullen gestern ausgebremst.

Übergeordnet liegt indes unverändert ein valider Ausbruch über die Schlüsselzone bei

rund 12.700 Punkten vor. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau fällt das Tief des ersten

Handelstags des Jahres (12.745 Punkte) mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.672 Punkten)

sowie dem 50%-Retracement des Korrekturimpulses seit Ende Januar (12.662 Punkten)

zusammen. Da der beschriebene Ausbruch auch durch den Point & Figure-Chart der deutschen

Standardwerte bzw. durch die Konstellation im Heikin Ashi-Monatschart untermauert

wird, bleiben wir bei unserer konstruktiven Einschätzung des Aktienbarometers. Oberhalb

des Hochs vom Juni vergangenen Jahres (12.952 Punkte) warten kaum noch nennenswerte

Hürden bis zum bisherigen Rekordstand bei knapp 13.600 Punkten. Den Stopp-Loss für

bestehende Engagements sollten Anleger indes im Bereich der o. g. langfristigen Glättung

belassen.





















