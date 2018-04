DAX® (Daily) - Untere Gapkante als Absicherung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Untere Gapkante als Absicherung





Während fünf der letzten sechs Wochen hat sich der DAX® mit der Kernunterstützung

bei rund 11.800 Punkten auseinandergesetzt. Letztlich scheinen die deutschen Standardwerte

auf dieser Basis die Kurve bekommen zu haben. Vor allem das jüngste Aufwärtsgap (12.011

zu 12.136 Punkten) sowie die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt.

bei 12.148 Punkten) legen diesen Schluss nahe. Aber auch die Mehrzahl der quantitativen

Indikatoren ist aktuell freundlich zu interpretieren. Hervorheben möchten wir an dieser

Stelle das neue Einstiegssignal seitens des MACD – zuvor hatte der Trendfolger bereits

eine positive Divergenz ausgebildet. Die Hochpunkte von Mitte März (12.460 Punkte)

und Ende Februar (12.601 Punkte) stecken nun die nächsten Widerstände ab. Danach markiert

die 200-Tages-Linie (akt. bei 12.669 Punkten) eine weitere massive Hürde. Der Charme

der aktuellen Ausgangslage liegt aber auch darin, dass die o. g. Kurslücke in Verbindung

mit der Rückkehr in den beschriebenen Haussetrend eine engmaschige Absicherung ermöglicht.

So gewährleistet ein Stopp auf Basis der unteren Gapkante (12.011 Punkte) gleichzeitig

ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis.





















DAX® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz