DAX® (Daily) - Sentiment macht Mut

Auch gestern verharrte der DAX® in einer engen Handelsspanne von lediglich 90 Punkten. Immerhin hat damit die zu Wochenbeginn auf Stundenbasis gerissene Aufwärtskurslücke (12.372 zu 12.391 Punkte) weiterhin Bestand und auch die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar (auf Tagesbasis akt. bei 12.437 Punkten) ist ein Fakt. Unter dem Strich halten wir die diese Woche eingeleitete Erholung deshalb nicht nur für überlebensnotwendig, sondern dank der beiden beschriebenen Weichenstellungen dürfte die Aufwärtsreaktion auch eine Fortsetzung finden. Als Katalysator definieren wir in diesem Zusammenhang eine Rückeroberung des Tiefs vom 18. Mai bei 12.491 Punkten. Schafft es das Aktienbarometer> sich wieder oberhalb dieses Levels „einzuhaken“, dürfte sich die Erholung verfestigen und der DAX® danach Kurs auf die Tiefs bei gut 12.600 Punkten bzw. die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.672 Punkten) nehmen. Unterstützt sollte dabei die aktuelle Sentimentlage wirken. Gemäß der Erhebung der AAII sind zwar weiterhin viele US-Privatanleger (40,6 %) neutral gestimmt, aber der Abbau der Unentschlossenen in der laufenden Woche lässt sich nahezu 1:1 durch Abwanderung ins Bärenlager erklären. Unter dem Strich handelt> es sich hierbei um ein konstruktives Signal.