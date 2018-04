DAX® (Daily) - Sell end of May …. come back in October

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Sell end of May …. come back in October





Im zweiten Schritt sind wir dem September fern geblieben, da dieser historisch eher

zu den schwächeren Monaten gehört. Gleichzeitig haben wir den Monat Mai mit berücksichtigt.

Apropos: die stärksten Monate liegen beim DAX® im letzten Quartal. In unserem zweiten

Backtest waren wir somit auch acht Monate - allerdings nun von Anfang Oktober bis

Ende Mai - investiert. Hierbei zeigen von insgesamt 5.060 Tagen, 2.753 Tage ein Plus.

Die Trefferquote mit rund 54% hat eine ähnliche Größe im Vergleich zum ersten Versuch.

Allerdings zeigt das Euroinvestment einen erstaunlichen Unterschied. Ein Euro wächst

nun auf sage und schreibe 42 Euro an. Beim Buy&Hold-Ansatz sind es logischerweise

weiterhin rund 13 EUR. Neben diesem faszinierenden Ergebnis zeigt die historische

Volatilität der Strategie kaum eine Veränderung mit rund 18% p.a. Spannend ist, ob

der Zeitraum für dieses Ergebnis ursächlich ist. Deshalb verkürzen wir diesen beispielhaft

auf 03.01.2000 bis 25.04.2018. Hier kann die Strategie mit einem Wachstum von einem

Euro auf rund 5 EUR (historische Volatilität 19% p.a.) auch weiterhin den Buy&Hold-Ansatz

mit 1,84 EUR (historische Volatilität 23,62% p.a.) schlagen. Vergessen Sie aber nicht:

An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1.





















DAX® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz