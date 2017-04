DAX® (Daily) - Respekt vor dem Rekordhoch

Respekt vor dem Rekordhoch





Die zuletzt thematisierte Serie an neuen Verlaufshochs konnte der DAX® zu Wochenbeginn

zwar fortsetzen, dennoch sorgt der gestrige Handelstag letztlich für ein wenig Ernüchterung.

So verließ die Marktteilnehmer nicht nur im Bereich des bisherigen Allzeithochs vom

April 2015 bei 12.391 Punkten der Mut, sondern über den gesamten Tag hinweg war eine

latente Gewinnmitnahmebereitschaft festzustellen. Im Tageschart schlägt sich diese

Entwicklung in einem „roten Block“ nieder. Aufgrund dieses negativen Candlestickmusters

– mit einer Eröffnung nahezu auf Tageshoch und einem Schlusskurs nahezu auf -tief

– droht das Aktienbarometer den o. g. Rekordstand zunächst aus den Augen zu verlieren.

Vielmehr sollten Anleger kurzfristig ein stärkeres Augenmerk auf die möglichen Rückzugsbereiche

legen. Als erste Unterstützung dient dabei die Kombination aus der jüngsten Kurslücke

(untere Gapkante bei 12.159 Punkten) und dem Hoch vom 16. März bei 12.156 Punkten.

Danach bildet die Verbindung aus einer weiteren Kurslücke (12.045 zu 11.996 Punkte)

im Zusammenspiel mit der 38-Tages-Linie (akt. bei 11.966 Punkten) die nächste Auffangzone.





















DAX® (Daily)











































