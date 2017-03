DAX® (Daily) - Rekordhoch in Schlagdistanz

Rekordhoch in Schlagdistanz





Aus den jüngsten Kurslücken kann der DAX® weiterhin Kapital schlagen. Mit 12.258 Punkten

gelang dem Aktienbarometer gestern das dritte Jahreshoch in Serie. Allerdings könnte

die Aufwärtsdynamik – wie bereits am Vortag – durchaus größer sein. So betrug die

High-Low-Spanne gestern lediglich 58 Punkte und fiel damit mehr als schmal aus. Dennoch

überwiegen aus unserer Sicht eindeutig die positiven Aspekte. Schließlich erlaubt

der Schlusskurs nahezu auf Tageshoch heute eine unmittelbare Fortsetzung der jüngsten

Rally. Per Saldo halten die deutschen Standardwerte somit weiter Kurs auf ihr bisheriges

Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten, zumal der trendfolgende MACD zuletzt

ein neues Einstiegssignal geliefert hat. Auf der Unterseite dient indes die Kombination

aus der jüngsten Kurslücke und dem ehemaligen Jahreshoch bei 12.156 Punkten als erste

Haltezone für den DAX®. Vor dem Hintergrund des heutigen Monatsultimos möchten wir

Anlegern nochmals eine Marke ins Gedächtnis rufen: 11.966 Punkte. Sollten die deutschen

Standardwerte jenseits dieses Levels heute aus dem Handel gehen, entstünde der höchste

jemals realisierte Monatsschlusskurs – ein Zeichen, dass die Hausse weiter absolut

intakt ist.





















DAX® (Daily)











































