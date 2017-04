DAX® (Daily) - Rebound nach Gap-Closing

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":





















HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Der DAX® hält die Investoren auf Trab. Nach einem schwachen Start in den Handelstag,in dessen Verlauf nicht nur die Kurslücke von Ende März geschlossen, sondern temporärauch die Parallele (akt. bei 11.950 Punkten) zum kurzfristigen Abwärtstrend seit AnfangApril aus dem Stundenchart unterschritten wurde, konnte sich das Aktienbarometer imweiteren Tagesverlauf stabilisieren und damit Schlimmeres verhindern. Mit einem Tagesschlusskursoberhalb von 12.000 Punkten kann unsere Einschätzung aufrechterhalten werden, wonaches sich bei der aktuellen Bewegung um ein Kräftesammeln vor dem nächsten Impuls nachoben und (noch) nicht um eine längerfristige Abwärtsspirale handelt. Letzteres würdein der Folge einen Rücksetzer bis in den Bereich des Hochs vom November 2015 bei 11.430Punkten nahelegen. Da die Tagesindikatoren derzeit Verkaufssignale aufweisen ohnebisher eine überverkaufte Lage anzuzeigen, sollten Anleger dieses Szenario nicht vernachlässigen.Insgesamt hat der deutsche Leitindex aber mit Blick auf die längerfristigen Chartsweiter gute Chancen, in den kommenden Wochen neue Rekordhochs jenseits von 12.376/91Punkten zu realisieren. Dazu sollte in einem ersten Schritt das Verlaufshoch vom 16.März bei 12.156 Punkten zurückerobert werden.