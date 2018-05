DAX® (Daily) - Positiver Wochenschluss – positiver Wochenstart?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Die enge Handelsspanne, welche den DAX® am Freitag zunächst begleitete, konnte das

Aktienbarometer erst in der letzten Handelsstunde nach oben auflösen. Ein Schlusskurs

exakt auf Tageshoch (12.820 Punkte) unterstreicht dabei die Ambitionen der Bullen.

Viel wichtiger ist aus charttechnischer Sicht aber, dass die deutschen Standardwerte

damit oberhalb der alten Schlüsselzone aus dem Tief des ersten Handelstags des Jahres

(12.745 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.667 Punkten) und einem Fibonacci-Level

(12.662 Punkten) ins Wochenende gingen. Per Saldo wird der jüngste Ausbruch somit

bestätigt. Aber eines ist auch klar: Ein Rebreak dieser Bastion käme einem echten

Nackenschlag gleich. Deshalb können Anleger die alten Ausbruchsmarken als Stopp-Loss

heranziehen. Wie so oft in der Vergangenheit dienen dabei die US-Märkte als wichtiger

Taktgeber. So sollten Anleger aktuell die Kreuzunterstützung des S&P 500® bei rund

2.600 Punkten im Blick haben. Auf diesem Niveau fallen zwei unterschiedliche Trendlinien

mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage zusammen. Dieses Sprungbrett

scheinen die amerikanischen „blue chips“ zum Wochenschluss genutzt zu haben, was heute

auch dem DAX® zugutekommen dürfte.





















