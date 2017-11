DAX® (Daily) - Plötzlicher Schwächeanfall

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.181 Punkten) hat den DAX® gestern ausgebremst.

So richtig ins Rutschen kamen die deutschen Standardwerte aber erst am Nachmittag

nachdem die angeführte Glättungslinie nochmals von unten zurückgetestet wurde. Die

beschriebene Schwäche kommt aus heiterem Himmel, da die amerikanischen Indizes (S&P

500®, Dow Jones) kaum reagierten. Dennoch hat diese Entwicklung zur Konsequenz, dass

auf Tagesbasis beim DAX® ein sog. „bearish engulfing“ zu Buche steht. Aufgrund dieses

negativen Candlestickmusters und um dem „vorsichtigen Kaufmann“ gerecht zu werden,

wollen wir uns zunächst mit der Unterseite beschäftigen. Eine erste wichtige Haltezone

ergibt sich aus diversen alten Hoch- und Tiefpunkten bei rund 12.900 Punkten. Spätestens

bei einem Abgleiten unter die Bastion aus dem jüngsten Verlaufstief bei 12.848 Punkten

und der Kurslücke von Anfang Oktober (untere Gapkante bei 12.829 Punkten) droht dem

Aktienbarometer echtes Ungemach. Auf der Oberseite sollten Anleger dagegen die letzten

beiden Tageshochs bei 13.192/209 Punkten im Auge behalten. Ein Anstieg über diese

Zone würde das diskutierte „bearish engulfing“ negieren und somit die Bullen wieder

zurück in die Erfolgsspur bringen.





















