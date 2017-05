DAX® (Daily) - Nachts spielt die Musik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Mit der heutigen Ausgabe des „Daily Trading“ möchten wir ausgetretene Pfade verlassenund auf einen interessanten Aspekt hinweisen. Auf Basis der DAX®-Daten vom 4. Januar2000 bis zum 11. April 2017 haben wir die Kursentwicklung der deutschen Standardwerteuntersucht. Und zwar erstens, wenn Anleger jeden Tag zur Eröffnung eine Longpositioneingegangen wären und diese zum Schlusskurs wieder glattgestellt hätten bzw. zweitensan jedem Handelstag „overnight“, d. h. vom Schlusskurs bis zur Eröffnung am Folgetaginvestiert gewesen wären. Trotz des zugrundeliegenden Bullenmarktes – Anfang 2000notierte der DAX® bei knapp 7.000 Punkten – hätten Anleger im 1. Fall ein Minus von35 % verkraften müssen. Dagegen stellt die „über Nacht“-Investition über die letzten17 Jahre mit einem Kurszuwachs von 178% sogar die DAX®-Performance von gut 80% deutlichin den Schatten. Interessanterweise ist dabei sogar die Wahrscheinlichkeit mit einerLongposition Kursgewinne zu erzielen, bei einem „über Nacht“-Engagement größer alsan allen Handelstagen (54,2 % vs. 53,1%) – und das bei einer deutlich reduziertenVolatilität (8,9 % vs. 24 %). Offensichtlich fordern Investoren eine Prämie für dasEingehen von „overnight“-Risiken. Deshalb können Anleger, die Positionen abbauen wollen,damit durchaus auch Mal bis zur Eröffnung des Folgetages warten.