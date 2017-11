DAX® (Daily) - Luftholen wäre gesund

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Die am Vortag aufkommende Gewinnmitnahmebereitschaft setzte sich gestern beim DAX®

nicht fort. Vielmehr konnte sich das Aktienbarometer im Bereich eines Fibonacci-Levels

(13.365 Punkte) stabilisieren. Dennoch sollten Anleger jetzt nicht sofort wieder in

Euphorie verfallen. Schließlich bleibt es bei den zuletzt beschriebenen Bremsklötzen

in Form des jüngsten „bearish engulfing“, des Rückfalls unter das obere Bollinger

Band (akt. bei 13.554 Punkten) sowie der überhitzten Indikatoren (z. B. RSI). Deshalb

rücken wir kurzfristig das jüngste Aufwärtsgap (13.341 zu 13.255 Punkten) als nächsten

Rückzugsbereich in den Vordergrund. Darunter definiert eine weitere Kurslücke bei

13.187/145 Punkten die nächste Haltezone. Dazu passt auch die recht optimistische

Haltung der amerikanischen Privatanleger. Nur einmal in diesem Jahr fiel laut der

Sentimenterhebung der AAII der Bärenanteil (derzeit 23,1 %) noch geringer aus. Damals

folgte zumindest eine zweiwöchige Verschnaufpause. Um die negativen Implikationen

aus dem jüngsten Candlestickmuster beim DAX® zu negieren und die Bullen in die Erfolgsspur

zurückzubringen, ist dagegen ein Anstieg über das Hoch des „bearish engulfing“ – gleichzeitig

das gültige Allzeithoch des DAX® (13.526 Punkte) – notwendig.





















