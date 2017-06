DAX® (Daily) - Gerade noch einmal die Kurve bekommen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Von den anfänglichen Kursabschlägen konnte sich der DAX® im Tagesverlauf erholen.Dieses Marktverhalten war „doppelt“ wichtig: Schließlich konnte damit zum einen die am Morgen gerissene Abwärtskurslücke geschlossen werden und zum anderen wurde das Tief vom 15. Juni bei 12.621 Punkten nur temporär unterschritten. Dank der Rückeroberung des zuletzt genannten Levels konnte das Aktienbarometer eine kleine Toppbildung gerade noch einmal abwenden. Weitere wichtige Rückzugslinien definieren das Tief vom 18. Mai bei 12.490 Punkten bzw. vor allem die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten.Die Bedeutung dieser Haltezone wird noch zusätzlich durch den Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.389 Punkten) untermauert. Solange ein Abgleiten unter diese Bastion auf sich warten lässt, betonen wir den trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse.Um dem DAX® allerdings neues Aufwärtsmomentum einzuhauchen, bedarf es eines Sprungs über die jüngsten Verlaufshochs zwischen 12.842 und 12.952 Punkten. Dank der Vorgaben dürften sich die deutschen „blue chips“ heute zumindest in diese Richtung bewegen.Auffällig ist aktuell die hohe Neutralitätsquote von 43 % (AAII), was letztlich sprunghafte Handlungen im Ausbruchsfall begünstigen sollte.