DAX® (Daily) - GD200 unterschritten - GD 200 im Fokus

GD200 unterschritten - GD 200 im Fokus





„Hopp oder Topp – Die Entscheidung naht“. So lautete unsere gestrige Überschrift,

die sich sofort bewahrheiten sollte. Schließlich sorgt die gestrige DAX®-Entwicklung

für einen faden Beigeschmack. Als erster Belastungsfaktor ist zunächst einmal das

gestrige Abwärtsgap (12.064 zu 12.032 Punkten) zu nennen. Einen weiteren Hemmschuh

stellt das Abgleiten unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 12.010 Punkten) dar. Immerhin

konnten sich die deutschen Standardwerte am Nachmittag von ihrem Tagestief (12.869

Punkte) erholen, so dass letztlich die Haltezone aus dem Tief vom 11. August (11.935

Punkte) und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit November 2016

(11.891 Punkte) verteidigt werden konnte. Im Zusammenspiel mit den Vorgaben sorgt

dies für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Um allerdings den größten Druck vom DAX®

zu nehmen, müsste das Aktienbarometer zumindest die Kombination aus der o. g. 200-Tages-Glättung

und der gestrigen Abwärtskurslücke zeitnah zurückerobern. Ohne diese positive Weichenstellung

bleibt Anlegern indes der Korrekturmodus der letzten zwei Monate erhalten und die

Parallele zum Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 11.698 Punkten) markiert dabei die

nächste Rückzugslinie.





















DAX® (Daily)











































