DAX® (Daily) - Erste Kurslücke geschlossen

Den an den letzten beiden Tagen thematisierten Belastungsfaktoren – Stichwort: „bearish

engulfing“ und Rückfall unter das obere Bollinger Band (akt. bei 13.556 Punkten) –

musste der DAX® gestern Tribut zollen. Dabei haben die deutschen Standardwerte die

erste der beiden zuletzt als Unterstützungen ins Feld geführten Kurslücken bereits

geschlossen. Die ab Mittag aufkommende Kursschwäche schlägt sich auch in den quantitativen

Indikatoren nieder. So hat beispielsweise der RSI seinen oberen Extrembereich nach

unten verlassen. Im Verlauf des Oszillators wurde dadurch gleichzeitig eine Toppbildung

vervollständigt. Auch beim trendfolgenden MACD entstand gestern ein neues Ausstiegssignal.

In der Konsequenz bleibt der Fokus auf möglichen Rückzugsbereichen. Wir erwarten in

den nächsten Tagen ein vollständiges Schließen der zweiten Kurslücke (untere Gapkante

bei 13.145 Punkten). Danach steckt die Kombination aus der 38-Tages-Linie (akt. bei

12.969 Punkten), dem ehemaligen Rekordhoch vom Juni (12.952 Punkte) und den verschiedenen

Tiefs bei gut 12.900 Punkten die nächste wichtige Unterstützungszone ab.





















