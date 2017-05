DAX® (Daily) - Erste Ermüdungserscheinungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Die Serie an neuen Rekordständen der letzten Tage ging beim DAX® gestern zu Ende.Gleichzeitig fiel die gestrige Handelsspanne mit nur gut 60 Punkten unterdurchschnittlichaus und verblieb zudem innerhalb des Pendants des Vortages („inside day“). Letztlichsind dies alles Indizien, dass am deutschen Aktienmarkt eine Atempause zusehends wahrscheinlicherwird. In die gleiche Kerbe schlagen derzeit die kurzfristigen Indikatoren MACD undRSI, die auf Stundenbasis eine negative Divergenz ausweisen, indem die jüngsten Allzeithochsnicht mehr durch entsprechende Indikatorenwerte bestätigt wurden. Besonders bei Notierungenunterhalb der Marke von 12.700 Punkten – gleichbedeutend mit einer negativen Auflösungdes angeführten Innenstabs – sollten Anleger nach Rückzugsbereichen Ausschau halten.Als ein solcher ist dabei zunächst die Parallelverschiebung des Aufwärtstrends seitFebruar (akt. bei 12.608 Punkten) – eingezeichnet über die Hochpunkte vom Mai 2016,Januar 2017 sowie April 2017 – ins Feld zu führen. Danach definieren die alten Ausbruchsmarkenbei 12.391/76 Punkten die nächste Haltezone. Solange die zuletzt genannte Bastionaber nicht verletzt wird, ist die vorliegende DAX®-Rally weiter absolut intakt.