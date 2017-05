DAX® (Daily) - Erfolgsserie gerissen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Der Start in die neue Handelswoche sorgt beim DAX® für zwei verschiedene Botschaften.Zum einen blieben Anschlusskäufe nach einem erneuten Rekordhoch (12.762 Punkte) aus.Im Gegenteil: Es kam sogar zu kleineren Gewinnmitnahmen. In der Konsequenz bedeutetdiese Entwicklung, dass gestern eine Serie von 12 weißen Tageskerzen in Folge zu Endeging. Dennoch – und das ist der gute Teil der Nachricht – ist der laufende Aufwärtsimpulsabsolut intakt. Im „uncharted territory“ definiert die runde 13.000er-Marke einesder wenigen verbliebenen Anlaufziele. Knapp darüber verläuft die Parallele (auf Wochenbasisakt. bei 13.189 Punkte) zum steilen Haussetrend seit Ende Juni 2016. Auf der Unterseitedefiniert indes die Parallelverschiebung des Aufwärtstrends seit Februar – eingezeichnetüber die Hochpunkte vom Mai 2016, Januar 2017 sowie April 2017 – eine erste Unterstützungfür die deutschen Standardwerte, welche aktuell bei 12.587 Punkten verläuft. Für nochwichtiger halten wir aus charttechnischer Sicht allerdings die alten charttechnischenAusbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten.