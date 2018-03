DAX® (Daily) - Entscheidende Unterstützungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Per saldo gab es beim DAX® gestern zwar einen kleinen Verlust. Zugleich aber handelte

es sich um eine für die Bullen eher erfreuliche Sitzung, denn im frühen Handel sah

die Lage durchaus wieder bedrohlich aus, als der Index wieder bis auf 11.770 Punkte

absackte. Letztlich kam es zu einer schön anzusehenden Kerze, die Hoffnung auf den

Fortbestand der entscheidenden Fibonacci-Unterstützung 11.726 Zähler macht. Schon

ein neues zyklisches Tief auf Schlusskursbasis unterhalb von 11.787 Zähler würde aber

ausreichen, dass die Bären auch kurzfristig wieder das Ruder übernehmen, das sie mittelfristig

(also auf Sicht mehrere Wochen) ohnehin weiter innehaben. Dazu reicht der Blick auf

den seit Januar intakten Abwärtstrend, der aktuell zusammen mit der 200-Stunden-Linie

um 12.200/12.210 Zähler für Widerstand sorgt. Darüber ließe zudem die sinkende 38-Tage-Linie

lediglich weitere zaghafte Kursgewinne bis etwa 12.280 Punkte zu. Fallen dagegen die

Unterstützungen 11.726 und 11.787 Punkte, lautet die nächste, dann noch einmal bedeutendere

Unterstützung auf 11.400/11.420 Zähler, wo sich eine horizontale Zone von der Jahreswende

DAX® (Daily)





















DAX® (Daily)











































