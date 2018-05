DAX® (Daily) - Endlich der Ausbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Endlich der Ausbruch





Eine Handelsspanne von mehr als 200 Punkten bildet ein deutliches Gegengewicht zur

Bewegungsarmut vom vergangenen Montag. Doch nicht nur das: Während der letzten beiden

Wochen hatten wir immer wieder die Bedeutung der Widerstandszone aus dem 50%-Retracement

des gesamten Korrekturimpulses (12.662 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.665

Punkten) und dem Tief des ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) betont. Nun

hat der DAX® alle diese Hürden übersprungen. Aus Sicht des Tagescharts entsteht sogar

ein „weißer Block“, d. h. über den gesamten gestrigen Handelstag hinweg war ein stetiges

Kaufinteresse zu verzeichnen. Dieses Kursverhalten ermöglicht eine unmittelbare Fortsetzung

der jüngsten Rally, zumal auch der Point & Figure-Charts ein neues Investmentkaufsignal

generierte. Das nächste Anlaufziel steckt nun das Hoch vom Juni vergangenen Jahres

bei 12.952 Punkten ab, welches bestens mit der Kurslücke vom 2. Februar (12.955 zu

12.972 Punkten) harmoniert. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen

zu lassen, kann der Stopp für bestehende Engagements – je nach Risikoneigung – entweder

auf das Niveau der o. g. langfristigen Glättung oder aber der Aufwärtskurslücke vom

27. April bei 12.518/503 Punkten nachgezogen werden.





















DAX® (Daily)











































