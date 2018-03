DAX® (Daily) - Einiges aus dem Weg zu räumen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Zum Wochenabschluss verpasste der DAX® die Rückeroberung der Marke von 12.400 Punkten

knapp. Dennoch steht auf Wochenbasis ein Schlusskurs im oberen Drittel der jüngsten

Wochenkerze zu Buche. Darüber hinaus wird das zyklische Tief der Vorperiode bei gut

11.800 Punkten somit von zwei höherliegenden Tiefs eingerahmt. In der Summe entsteht

ein sog. "swing low". Ein Muster‎, welches in der Vergangenheit oftmals kurzfristige

Wendepunkte markiert hat. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg nach Norden allerdings

steinig. So bremst zunächst einmal das jüngste Verlaufshoch bei 11.460 Punkten. Knapp

darüber definiert die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.522 Punkten), die zuletzt ein negatives

Schnittmuster mit dem längerfristigen 200-Perioden-Pendant geliefert hatte, den nächsten

Widerstand. In Form des Hochs vom Februar bei 12.600 Punkten ergibt sich danach eine

weitere Barriere. Die nächsten Erholungsschritte werden für die deutschen „blue chips“

also alles andere als ein Selbstläufer, zumal jede Erholung unterhalb der 200-Tages-Linie

(akt. bei 12.712 Punkten) ohnehin einen "bearishen" Grundton besitzt.





















