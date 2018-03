DAX® (Daily) - Diese Marken sollten Sie kennen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Der DAX® schaffte gestern eine leichte Stabilisierung, was sich in einem „inside day“

widerspiegelt. Die gesamte Handelsspanne verblieb also innerhalb des Pendants des

Vortages. Diese Entwicklung gibt uns die Gelegenheit, die grundsätzlichen technischen

Rahmenbedingungen zu analysieren. Als Belastungsfaktor wirkt übergeordnet das negative

Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.669/12.708 Punkten).

Darüber hinaus hat das Aktienbarometer zuletzt tiefere Hochpunkte ausgeprägt, was

als Zeichen struktureller Schwäche gewertet werden muss. In dieser Gemengelage gilt

es auf der Unterseite, den Trend seit Anfang 2016 (akt. bei 12.067 Punkten) bzw. die

Tiefpunkte vom August 2017 und März 2018 bei 11.869/31 Punkten unbedingt zu verteidigen.

Auf der Oberseite definiert indes die o. g. Glättung der letzten 200 Perioden zusammen

mit dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap von

Anfang Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) die entscheidende Demarkationszone. Ein Anstieg

über diese Hürden ist nötig, um dem DAX® wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen.





















