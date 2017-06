DAX® (Daily) - Bullen und Bären im Gleichschritt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Das am Freitag ausgeprägte „island reversal“ konnte beim DAX® zum Wochenbeginn keinengrößeren Schaden anrichten. So wurde dieses Umkehrmuster gestern bereits im frühen Handel negiert. Dabei gelang erneut der Sprung über die Marke von 12.800 Punkten, die im Tagesverlauf jedoch nicht verteidigt werden konnte. Per Saldo bleibt der DAX® in Schlagdistanz zum vergangene Woche erzielten Allzeithoch (12.952 Punkte), allerdings sorgt auch erst ein Sprung über diese Hürde für neue Impulse auf der Oberseite und einen Angriff auf die nächste 1.000er-Marke. Auf der Unterseite fungieren die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.708 Punkten) und das jüngste Verkaufstief (12.621 Punkte) als erste Haltepunkte, bevor die jüngsten Tiefs von Ende sowie Mitte Mai bei 12.530 bzw. 12.490 Punkten ins< Visier rücken. Der dann realisierte Abschluss einer kleinen Toppbildung würde diealten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten auf die Agenda bringen, deren Unterschreiten< tunlichst vermieden werden sollte, um eine größere Korrektur abzuwenden. Bei den technischen Indikatoren dominieren die negativen Vorgaben, so dass Anleger abwarten sollten, in< welche Richtung das Aktienpendel in den nächsten Tagen letztlich ausschlägt.