DAX® (Daily) - Börsenkompass wartet auf Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Börsenkompass wartet auf Impulse





Der deutsche Leitindex eröffnete die Börsenwochen mit einer Handelsspanne von rund

77 Punkten eher verhalten. Dabei entstand ein doppelter Inside Day. D.h. dass die

Montagskerze vollständig innerhalb der Freitagskerze lag und diese Kerze wiederum,

vollständig von der Vortagesspanne (Donnerstagskerze) umschlossen wurde. Im Rahmen

einer solchen Konstellation sind die Marktteilnehmer unentschlossen, welche Koordinaten

der Börsenkompass zeigt. Wird der Kurs jedoch einmal gefunden, bestimmt dieser das

nachfolgende Marktgeschehen. Damit das DAX®-Schiff in Richtung des oberen Bollinger-Bands

(akt. 13.435 Punkte) segelt, muss die 20-Tage-Linie (akt 13.147 Punkte) - welche innerhalb

der letzten drei Handelstage erfolgreich Widerstand geleistet hat und im Dunstkreis

der 38-Tage-Linie (akt. 13.105 Punkte) liegt - weiterhin halten. Im anderen Fall dreht

die Strömung zum unteren Bollinger-Band (akt. 12.859 Punkte) bei dessen Erreichung

auch das bullische Eröffnungs-Gap vom 03. auf den 04. Januar 2018 [12.978/13.066 Punkte]

geschlossen wird. Dieses Szenario würde zudem die Kompassnadel auf das Dezember-2017-Tief

kalibrieren (12.810,13 Punkte) bevor das Tief des ersten Handelstages des Jahres (12.745

Punkte) den nächsten Hafen anzeigt.





















DAX® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz