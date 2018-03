DAX® (Daily) - Im Banne des Todeskreuzes

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Im Banne des Todeskreuzes





Auf den zweiten Monatsverlust in Folge läuft der DAX® zu. Dabei wirkt das in der vorletzten

Woche aufgetretene „Todeskreuz“ (50-Tage-Linie durchschneidet fallenden 200-Tage-Durchschnitt

von oben) weiter negativ nach. So begann die vorösterliche Woche mit dem Sturz unter

das vorherige 52-Wochen-Tief vom Freitag (11.819 Punkte auf Intraday-/ 11.886 Zähler

auf Tageskursbasis). Damit kommt es auf die Stabilisierungsgelegenheit beim 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement

der Februar-2016/Januar-2018-Aufwärtswelle bei 11.725 Punkten an, und mit dem neuen

13-Monats-Tief 11.727 Zähler wurde diese Unterstützung fast exakt bestätigt. Darunter

könnte möglicher Weise am neunjährigen Basis-Aufwärtstrend eine entscheidende Schlacht

zwischen Bullen und Bären stattfinden. Die langfristige Trendlinie wurde zuletzt im

Februar 2016 erfolgreich getestet und verläuft inzwischen im 11.400er-Bereich. Erstes

großes bullisches Ziel wäre ein Ausbruch aus dem gut zweimonatigen, am Allzeithoch

entspringenden Abwärtstrend, was derzeit über 12.250 Zählern geschafft wäre, aber

trotz der sich vorbörslich ankündigenden Erholung heute wohl außer Reichweite bleibt.





















DAX® (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz